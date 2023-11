Maltempo Toscana: passata la piena dell’Arno a Pisa

MeteoWeb

È arrivato intorno alle 18 il picco di piena dell’Arno a Pisa, ma con una portata d’acqua inferiore alle previsioni: circa 950 metri cubi al secondo e un’altezza di 2,5 metri sotto il primo livello di guardia fissato a 3,5 metri. Lo ha reso noto la Protezione Civile comunale, precisando che lo scorrere della piena durerà circa due giorni, anche se non sono attese particolari criticità. In città, intanto, ha ripreso a piovere, ma la condizione generale non desta particolare preoccupazione, neppure sul reticolo minore, pertanto già in serata tutta la viabilità cittadina sarà ripristinata e tornerà regolare.

Il prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, oggi ha presieduto una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, già attivato nella serata di ieri 2 novembre, alla presenza dei sindaci, dei vertici delle forze dell’ordine, del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, del dirigente generale della Protezione Civile regionale e di tutti gli Enti e i comandi a vario titolo coinvolti nella gestione dell’emergenza in atto. “La situazione meteo climatica, come rappresentato dal generale Addesa, è in miglioramento per le prossime ore, e l’ingegnere Pistone del Genio Civile ha precisato che la situazione del fiume Arno non presenta, al momento, le criticità di piena temute nelle scorse ore – si legge nel comunicato della Prefettura – Nel corso della riunione sono state analizzate le diverse situazioni ancora attive in vari territori comunali, tra le altre, in particolare, a Pontedera, Ponsacco, Fauglia, Crespina e Marina di Pisa”.

