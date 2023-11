Maltempo Toscana: perturbazione in transito, “situazione sotto controllo”

MeteoWeb

Mentre è in atto il passaggio in Toscana della perturbazione annunciata con allerta meteo, arancione nell’area Nord/Ovest e gialla nel resto della regione, risultano sotto controllo il livello dei fiumi e alcuni aumenti sui bacini sono rimasti sotto i livelli di riferimento. La perturbazione è transitata dalla costa verso Est nei territori di Pistoia, Prato, Firenze e Livorno e ha coinvolto anche quelli di Siena e Arezzo. Nelle aree di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze registrata piogge a moderata intensità.

“Nelle scorse ore abbiamo messo in atto tutte le operazioni possibili di messa in sicurezza della popolazione ma comunque continuano i monitoraggi e i sopralluoghi nei punti più critici della città. Al momento la situazione è sotto controllo: tenete presente sempre la possibilità di chiamare h24 la Protezione Civile in caso di emergenza“: è quanto ha affermato Matteo Biffoni, sindaco di Prato, che nella notte ha monitorato con la Protezione civile il passaggio della perturbazione sul territorio della città, duramente colpita dal maltempo nei giorni scorsi.

