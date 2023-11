Maltempo Toscana: piene in transito e livelli dei fiumi in calo, situazione sotto controllo anche nel Pratese

MeteoWeb

“L’Arno non presenta criticità. Livelli idrometrici in aumento nell’Ombrone Pistoiese, dove sono in transito i colmi di piena all’interno del primo livello di guardia“: a riportarlo nella notte è stato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Il governatore ha aggiunto: “Il torrente Stella a Quarrata è in diminuzione dopo aver raggiunto il primo livello. Anche il Brana è in diminuzione ad Agliana. Nel Calice la piena è transitata. Il Bisenzio rimane all’interno dei livelli di riferimento. Alcuni allagamenti a Pescia e Montecatini a causa delle forti precipitazioni con interventi e idrovore in corso“.

Dopo le forti precipitazioni che nella serata di ieri hanno fatto tracimare il torrente Bagnolo e fatto scattare l’evacuazione preventiva di circa 170 persone, nel Pratese nella notte la situazione è tornata sotto controllo. “Il sopralluogo sul posto non ha evidenziato particolari criticità nella zona. I residenti sono stati invitati ad andare ai piani alti e abbiamo evacuato chi ne aveva necessità,” ha spiegato il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. La situazione meteo è in miglioramento. “La Protezione civile continua a monitorare sia dalla sala operativa, attiva h24, sia in città, su strada, con il controllo del territorio soprattutto nelle zone più a rischio,” ha evidenziato il primo cittadino. Questa mattina sono state riaperte le scuole e gli impianti sportivi, mentre restano precauzionalmente chiusi i parchi e i giardini pubblici almeno fino alla mezzanotte di domani.

