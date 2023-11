Maltempo: in Toscana prima notte di tregua, senza corrente 1.700 utenze

MeteoWeb

Prima notte di tregua dal maltempo nella Toscana flagellata da pioggia, vento e mareggiate, che hanno provocato 7 vittime alle quali si aggiunge un disperso. Notte di grande lavoro per forze dell’ordine e soccorritori, in quanto, in molte zone della Toscana, la situazione resta molto critica. Soprattutto in provincia di Prato e di Pistoia ci sono intere aree ancora sommerse dall’acqua e dal fango e sono ancora tanti gli abitanti costretti a dormire fuori da casa. Altra criticità riguarda l’energia elettrica che ancora manca in numerose zone. “Rimangono senza corrente 1700 utenze, ieri erano circa 48.000. Grazie ai tecnici Enel e agli operatori del sistema regionale,” ha scritto sui social il presidente della Toscana, Eugenio Giani.

