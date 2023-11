Maltempo Toscana: rientrati gli evacuati a Figline di Prato

MeteoWeb

Da questa mattina anche le ultime famiglie evacuate a Figline di Prato sono rientrate in casa dopo i controlli geologici sulla frana in un terreno: lo ha riferito il Comune aggiungendo che procede senza sosta l’attività della Protezione civile e degli uffici, in stretta collaborazione con le aziende dei servizi. Da oggi sono riaperti tutti i cimiteri, tranne quello di Chiesanuova che ha subito danni. Riaperti anche il giardino pubblico Gioca Giò, il parco dell’ex Ippodromo e quello delle Cascine di Tavola dove è stato già completato il controllo delle alberature e fatta la pulizia. Restano chiusi tutti gli altri giardini e aree verdi della città fino alla mezzanotte di venerdì 17 novembre per dare la possibilità ai tecnici di controllare lo stato delle alberature. Controlli anche nelle scuole, ma finora non sono emerse criticità.