Maltempo Toscana: rientrati gli evacuati a Montemurlo

Sono tutti rientrati i circa 150 evacuati a Montemurlo (Prato) che la notte scorsa ha dovuto lasciare le proprie case ai piani terra per l’ordinanza di evacuazione del sindaco Simone Calamai. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale per via del torrente Stregale, un corso d’acqua che nel capoluogo, per un tratto, scorre tombato, in mezzo agli edifici e che durante le alluvioni del 2 novembre e dei giorni seguenti è “saltato” in più punti. Il territorio comunale, attraversato da fiumi e canali, è stato uno dei più colpiti dalle alluvioni del 2 novembre.