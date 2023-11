Maltempo Toscana, “smottamenti e allagamenti in molte località”: auto bloccate nei sottopassi

MeteoWeb

“Previsto ulteriore peggioramento del maltempo nelle prossime ore“. È quanto ha scritto sui social il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che invita tutti a prestare la “massima prudenza”. “Nelle prossime ore, previsto il transito del sistema frontale con intensificazione dei fenomeni in particolare sulle zone settentrionali. L’Ombrone pistoiese è al momento in diminuzione quasi sotto al primo livello di guardia. Il Magra a Villafranca è al momento stazionario alla seconda soglia, date le piogge previste è probabile attendersi ulteriori incrementi. Interventi per locali smottamenti in diverse località delle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia. Allagamenti localizzati in provincia di Pistoia, Castelnuovo Garfagnana (LU), e tra la piana pisana e quella fiorentina”, ha aggiunto Giani.

In provincia di Firenze, diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza di rami ed alberi pericolanti e/o caduti, dissesti alle coperture degli edifici, ed incendi di quadri elettrici. La squadra del distaccamento di Empoli è intervenuta dalle 16 nel comune di Vinci, in via di Anchiano, all’intersezione con via Leano, per l’incendio di una cabina di trasformazione dell’energia elettrica. I Vigili del Fuoco sono sul posto per garantire la sicurezza in attesa dell’arrivo del personale di Enel Energia. Secondo le segnalazioni ricevute risultano sprovvisti di energia elettrica la zona di Montalbano, con le frazioni di Salvino, Stamato, Santa Lucia, Faltognano e Anchiano del comune di Vinci. In corso anche un intervento sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno al chilometro 12, direzione Firenze, tra Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa per l’incendio di un’auto.

Alcune persone sono rimaste bloccate in auto nel sottopasso in via Ciulli a Prato, sul posto è stato inviato il nucleo sommozzatori di Firenze. Altre persone sono rimaste bloccate nel sottopasso in prossimità del cimitero, nel comune di Barberino di Mugello (Firenze) dove sta intervenendo il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Barberino di Mugello. I pompieri sono intervenuti per l’allagamento di un’abitazione nel comune di Empoli (Firenze) in via Carlo Pisacane. A seguito delle numerose richieste di intervento in provincia di Firenze e Prato sono in arrivo uomini e automezzi dal comando dei vigili del fuoco di Arezzo.

Piogge abbondanti e forti raffiche di vento stanno creando situazioni di disagio nel Pisano. A Chianni, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere un albero caduto sulla sede stradale, mentre a Palaia è stato necessario metterne in sicurezza un altro reso pericolante dalle raffiche. A Volterra, nella frazione di Roncolla, invece il forte vento ha scoperchiato un tetto, infine i pompieri sono intervenuti per risolvere alcuni allagamenti a Pisa e a San Miniato. La pioggia continua a cadere abbondante soprattutto nelle zone più interne della provincia pisana, mentre è stata diramata l’allerta arancione per vento forte e mareggiate nel Comune di Pisa fino alla mezzanotte di domani e per pioggia fino alle 8.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: