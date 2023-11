Maltempo Toscana, “strade allagate e notte di intenso lavoro” a Quarrata

MeteoWeb

“È stata una notte di intenso lavoro, quella appena trascorsa, nella quale abbiamo costantemente monitorato l’evolversi della perturbazione che ha interessato il nostro territorio: abbiamo distribuito sacchi di sabbia alla popolazione, fatto tutte le verifiche e sopralluoghi continui, insieme alla Protezione Civile, alla Misericordia e alla Vab“. Così Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata, una delle aree più colpite dall’alluvione dei giorni scorsi, spiegando che in alcune frazioni ci sono stati disagi anche la notte scorsa. “Abbiamo dovuto transennare alcune strade che erano allagate – riferisce il primo cittadino -, in particolare, intorno alle 2:30, via Santini, via Vecchia Fiorentina, e la zona della Madonna dei Porciani. Poco prima dell’alba la portata d’acqua del torrente Stella ha cominciato a diminuire e piano piano l’allarme è rientrato”.

“Da lunedì – riprende il sindaco – riaprirà buona parte delle scuole comunali, che erano state chiuse in via precauzionale dopo il distacco di parte dell’intonaco dal soffitto di un’aula della scuola Hack. Continuiamo a monitorare il territorio e stiamo lavorando per effettuare tutti gli interventi necessari a riprendere prima possibile le normali attività. Ci vorrà tempo ma siamo sulla buona strada”.

Tanta preoccupazione, ma per fortuna nessun danno a Montale, altro comune della Piana pistoiese che nei giorni scorsi era stato duramente colpito dall’alluvione, con il fiume Agna che aveva rotto gli argini per due volte, allagando l’intera zona industriale e procurando danni enormi ad aziende e imprese. “È andata bene – commenta il sindaco Ferdinando Betti – qui da noi la scorsa notte non è successo nulla di grave, non abbiamo avuto disagi particolari e tanto meno nuove esondazioni”.

