Maltempo Toscana: teli per coprire i tetti scoperchiati a Torre del Lago

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco continuano a lavorare in Versilia dopo i danni inferti dal maltempo nei giorni scorsi, mentre incombe già una nuova, pesante allerta meteo. Ci sono ancora 10 interventi in coda a Torre del Lago (Lucca), dove il forte vento ha scoperchiato numerose case, rendendole inagibili. I Vigili del Fuoco hanno coperto sette abitazioni con teli e assi.

A Viareggio, in vista dell’allerta meteo arancione, il Comune mantiene chiuse le pinete. Sempre in Versilia a causa delle condizioni meteo avverse di domani, la tradizionale Fiera di Ognissanti a Camaiore in programma oggi e domani chiuderà alle ore 12, visto il peggiorare del meteo nel pomeriggio con allerta meteo arancione dalle ore 15 sulla Toscana nordoccidentale.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: