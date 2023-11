Maltempo Toscana, il torrente Bagnolo esonda a Prato: 170 evacuati

MeteoWeb

Le forti piogge delle ultime ore, classificate dalla Protezione Civile con l’allerta meteo arancione, stanno portando di nuovo problemi nelle zone alluvionate della Toscana. Il torrente Bagnolo è esondato stasera alla periferia ovest di Prato, zona Sant’Ippolito. Sono state disposte evacuazioni degli abitanti ai piani terra delle case, che vengono contattati uno a uno. Secondo prime informazioni, l’argine era stato appena rifatto ma non si era consolidato e la piena lo ha tirato giù, allagando la zona circostante. Al momento, il Comune sta contattando in particolare 162 residenti vicini all’esondazione del Bagnolo e a rischio di allagamento affinché lascino i piani terra e si mettano al sicuro. Coloro che non hanno possibilità di ritirarsi a un piano superiore devono lasciare la zona e verranno ospitati nella palestra Datini di Prato.

La Protezione Civile del Comune di Prato sul sito istituzionale scrive che “ci sono argini danneggiati e/o esondazioni sul Bagnolo e sulla Bardena”. “Il Bagnolo ha tracimato nella zona di Sant’Ippolito. Tracimando, ha danneggiato l’argine anche se non lo ha rotto”, specifica il Comune, che conferma le evacuazioni di abitanti nei punti più critici della zona ovest della città. Invece, comunica sempre la Protezione Civile comunale, “l’acqua uscita dalla Bardena durante il temporale si è riversata in un’area verde senza interessare abitazioni”. Le zone più fragili intorno al torrente Bagnolo sono considerati i quartieri Casale, lo stesso Sant’Ippolito e Mazzone. Chiusi alcuni sottopassi e strade in città: sono sottopasso di Pratilia, viale dell’Unione Europea, via Visiana, via Traversa per Mazzone.

“L’intensità delle piogge sulla zona pratese ha determinato nuovamente la tracimazione di acque sull’argine in un tratto del torrente Bagnolo – scrive il Presidente della Toscana, Eugenio Giani – Occorre quindi nella zona usare misure precauzionali ed evitare i movimenti in auto e tantomeno a piedi. Recarsi ai piani alti”. Intervenuto a Rainews24, Giani ha spiegato che “c’è stato un cedimento dell’argine sul lato del Bagnolo, uno dei torrenti che aveva subito già un evento calamitoso importante”. “Abbiamo evacuato 170 persone a Sant’Ippolito del Comune di Prato“, ha detto Giani, aggiungendo che ha smesso di piovere e la situazione nell’area è sotto controllo, anche perché ci sono soprattutto campi e un canale che potrebbe fare da scolo.

“La linea temporalesca si è spostata tra Firenze ed Arezzo ma nelle prossime ore non sono attesi cumulati significativi“, ha comunicato, infine, Giani sui social.

