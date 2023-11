Maltempo Toscana: uomo trovato morto in casa allagata a Montemurlo

MeteoWeb

Un uomo di 85 anni è stato trovato morto questa sera nella sua abitazione al piano terra di una casa a Montemurlo, nella frazione di Bagnolo, in via Riva, nel Pratese. L’uomo era riverso in acqua, nella stanza completamente allagata. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. I soccorritori ipotizzano che l’anziano non sia riuscito a raggiungere i piani alti e sia annegato ma solo un esame più approfondito chiarirà le cause del decesso, che potrebbero anche essere legate ad un malore sovvenuto nell’emergenza.

Proprio quella del Pratese è tra le zone più colpite dal maltempo in Toscana, con diversi corsi d’acqua esondati.

