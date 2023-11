Maltempo Toscana, vento a Viareggio: serre scoperchiate e albero caduto

MeteoWeb

Danni per un floricoltore a Torre del Lago, nel comune di Viareggio (Lucca), a cui il vento ha strappato centinaia di metri quadri di copertura di serre, dove venivano coltivati gelsomini e stelle di Natale. Strappata dal vento anche la copertura in un’altra parte delle serre ed ora è una corsa contro il tempo per mettere a ripari le piante dal maltempo che già dal primo pomeriggio di oggi si è abbattuto su Viareggio. Un pino si è posato anche sul tetto della Chiesina dei pescatori in Darsena, senza danneggiare il tetto. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per alleggerire la chioma in attesa che le condizioni meteo permettano di poterlo rimuoverlo del tutto.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: