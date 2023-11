Maltempo Trentino: riaprono Gardesana e galleria Dom

MeteoWeb

Tempi rispettati per i lavori di somma urgenza messi in atto dalla Provincia di Trento per risolvere le criticità sulla Gardesana Orientale dove, per mettere in sicurezza il tratto minacciato dalla frana, sono state realizzate barriere metalliche paramassi. Il Servizio Gestione strade della Provincia pertanto ha confermato che la circolazione riprenderà regolarmente a doppio senso di marcia a partire da lunedì 13 novembre alle ore 5.00, in tempo utile per garantire il passaggio delle corse del trasporto pubblico locale sulla linea Riva del Garda – Torbole – Malcesine – Brenzone – Torri del Benaco – Garda e viceversa, secondo l’orario ordinario, già a partire dal primo mattino.

Per quanto riguarda la galleria Dom lungo la statale 240 di Loppio e val di Ledro, sempre il Servizio gestione strade informa che i lavori per il consolidamento del rivestimento del tunnel stanno procedendo secondo il programma stabilito. Si lavora infatti a ciclo continuo su più turni, in modo da garantire l’attività 24 ore su 24, con l’obiettivo, salvo imprevisti, di ripristinare il collegamento stradale tra Riva del Garda e la val di Ledro al mattino di lunedì 13 novembre. Si prevede di riattivare la circolazione a senso unico alternato, tramite semaforo. Domani saranno forniti ulteriori aggiornamenti sul dettaglio l’orario di riapertura al traffico della galleria.