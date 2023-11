Maltempo Trentino: 133 mm a Tremalzo, nevicate dai 1500 metri

MeteoWeb

In Trentino, negli ultimi 2 giorni sono caduti mediamente 50 – 100 mm di pioggia e localmente di più, con il massimo di 133 mm a Tremalzo. La quota neve, inizialmente oltre i 1800 m circa e localmente a quote inferiori, si è repentinamente innalzata oltre 2500 m al tardo pomeriggio sera di ieri per poi calare gradualmente nella scorsa notte.

Dopo una breve pausa nella serata di ieri, nella notte le precipitazioni sono riprese seppur in modo discontinuo ma localmente anche a carattere di rovescio o isolato temporale. La quota neve si è gradualmente abbassata fino a circa 1500 – 1700 m o a quote inferiori, specie sui settori a nord e nelle vallate a ovest. Nelle prossime ore saranno ancora possibili precipitazioni sparse ed intermittenti. Dalla tarda mattinata le precipitazioni si esauriranno a cominciare da ovest con locali e temporanei rinforzi dei venti da nord. Nella prossima notte MeteoTrentino prevede una bassa probabilità di precipitazioni con temperature in calo. Tra sabato e domenica sono probabili moderate precipitazioni con la quota neve inizialmente oltre i 1500 m in aumento.

Prosegue da parte del sistema della Protezione civile l’attività di presidio del territorio, in particolare dei corsi d’acqua e dei versanti. Per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, dalle 20.00 di ieri alle 8.00 di oggi alla centrale operativa sono arrivate 109 chiamate per 55 eventi che hanno richiesto l’attivazione di personale, tra Vigili del fuoco e appartenenti ad altri settori; sono stati allertati in tutto 56 Corpi dei Vigili del fuoco tra permanenti e volontari. Verso le 20.30 è stato attivato il filtro laico della CUE per un paio d’ore (sistema per la gestione speditiva delle chiamate).

Questa mattina, dopo un sopralluogo da terra e con l’elicottero da parte di un geologo, è stata riaperta la SP 90 Destra Adige che era stata chiusa nella notte tra Romagnano e Aldeno a causa di crolli rocciosi. Durante la notte i geologi della Provincia sono stati impegnati in alcuni interventi di verifica di situazioni di potenziale rischio, per crolli, trasporti di detriti e smottamenti. L’attività proseguirà oggi e nei prossimi giorni.

E’ ancora operativa la “Sala di piena” per il monitoraggio costante della situazione dei corsi d’acqua, in particolare per quanto riguarda il fiume Adige.

