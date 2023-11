Maltempo Umbria: temporali e vento nella notte, 128 km/h a Forca Canapine

MeteoWeb

Anche l’Umbria è stata colpita da forti temporali e vento nel corso della notte, “ma senza particolari criticità, a parte qualche piccolo disagio“, ha dichiarato all’ANSA Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile regionale. “Tutta l’attenzione in queste ore è concentrata sulla Toscana“, ha evidenziato. In Umbria, stando ai dati del Centro funzionale della Protezione civile, le maggiori precipitazioni si sono concentrate in zona Casa Castalda, tra Perugia e Gualdo Tadino, dove sono caduti 108 millimetri di pioggia. Sul capoluogo di regione, invece, circa 70 millimetri. Precipitazioni meno intense nel ternano. Le piogge sono state accompagnate dalle raffiche di vento, a Forca Canapine hanno raggiunto i 128 km/h.

