Maltempo Veneto: “stanotte la fase più delicata”, aperti i bacini di laminazione per la piena del Bacchiglione

“Le strutture operative della Regione Veneto sono tutte attivate: la componente tecnica, che sta monitorando l’evolversi delle precipitazioni e la componente idraulica, ma anche gli uomini della Protezione Civile ed i soccorritori che stanno assicurando il presidio del territorio, in condizioni non certo facili”. Lo dice all’ANSA il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che aggiunge: “le ore notturne saranno le più delicate” per il maltempo. L’attenzione è massima, spiega il Presidente, per l’andamento della piena del fiume Adige, il cui picco è previsto per domattina in transito a Trento, e che quindi vedrà nel tardo pomeriggio o la serata di domani il passaggio della quota maggiore a Verona. Critici e sotto monitoraggio, al confine con il Friuli Venezia Giulia, sono i fiumi Meduna, Livenza e Tagliamento.

L’aumento del livello di fiume Bacchiglione e dei torrenti ha fatto decidere stasera all’amministrazione di Vicenza di aprire i bacini di laminazione, costruiti nella provincia berica dopo la terribile alluvione del 2010. Sono entrate così in funzione le strutture di Caldogno, in grado di mettere in sicurezza anche le città di Vicenza e Padova, e quello di Montebello Vicentino, che tutela la vallata del Chiampo e le aree del basso Vicentino e della bassa Veronese. Significativa in particolare l’apertura delle paratie del bacino di Caldogno, il più grande in Veneto, aperte per la seconda volta da quando è stato costruito. In città, a Ponte degli Angeli, nel centro storico di Vicenza, il Bacchiglione è salito sino a superare in serata i 4 metri e mezzo sullo zero idrometrico, che rappresenta il livello di guardia. Il transito della piena è previsto nel corso della notte.

Sindaco di Venezia: “ancora una volta il Mose sta salvando la città”

“Il Mose ancora una volta sta proteggendo Venezia“. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, sottolinea come il Mose sia preservando la città dall’acqua alta: su Facebook pubblica un video che mostra come le paratie arginano e fermano le acque gonfiate dal maltempo. “Il Centro previsioni e maree informa che il sistema Mose resterà attivo fino al primo pomeriggio di domani, venerdì 3 novembre”, aggiunge il primo cittadino, invitando a tenersi informati con gli aggiornamenti.

Possibili ritardi o cancellazioni di treni in Veneto

Trenitalia informa che a seguito della chiusura della linea Montebelluna-Belluno, fino alle 16 di venerdì 3 novembre, i treni regionali sono cancellati nella tratta. A causa dell’ondata di maltempo che sta interessando il territorio, inoltre, la circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o interruzioni di percorso prolungate. “Si consiglia, pertanto, di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari“, si specifica in una nota.

