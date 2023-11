Maltempo, forte vento su Lazio e Marche: la mareggiata comincia a prendere forza sul litorale romano

MeteoWeb

Mentre la situazione maltempo al Nord e in Toscana si fa sempre più drammatica, con 2 morti in Toscana e un disperso in Veneto, il maltempo inizia a fare sul serio anche nelle regioni del Centro. Sul litorale romano, comincia a prendere forza l’attesa forte mareggiata che, tra la notte e domani, vedrà toccare punte di onda fino ad oltre tre metri. Sotto osservazione in particolare i tratti di costa di Ostia, Focene e Fregene, da tempo alle prese con il fenomeno dell’erosione. I Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti nel tardo pomeriggio a Santa Marinella, litorale nord di Roma, per mettere in sicurezza un albero di alto fusto, pericolante, causa le avverse condizioni meteo. L’albero minacciava di cadere sulla sede stradale di via Santa Maria della visitazione. I Vigili del Fuoco lo hanno abbattuto e potato. Ci sono volute oltre due ore per la completa rimozione dei rami e del fusto. In più, sono stati molti gli interventi, a causa del forte vento, per la messa in sicurezza di cartelloni pubblicitari, insegne e cornicioni pericolanti.

Maltempo Marche: alberi o rami caduti per il vento

Dal tardo pomeriggio di oggi, sono stati decine gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutte le Marche, per rami ed alberi pericolanti o caduti in strada, a causa del forte vento. Non si sono registrate, finora, particolari danni o criticità. Oggi sono stati una trentina gli interventi nel Pesarese, soprattutto nella zona dell’entroterra, a Cagli, per piante pericolanti e dunque per prevenire possibili cadute. Nell’Anconetano, Vigili del Fuoco in azione nella zona di Fabriano e Sassoferrato. Nel Fermano, oltre le 20 chiamate ai pompieri sempre per piante pericolanti. E ancora, anche nei pressi di Camerino e Tolentino, in provincia di Macerata, sono stati fatti diversi interventi sempre per rami e alberi in strada.

Come annunciato dal bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale, l’allerta per vento forte da sud-ovest resterà arancione anche per tutta la giornata di domani, venerdì 3 novembre, così come è prevista, sempre per la giornata di domani, l’allerta gialla per temporali, i quali interesseranno tutta la regione Marche.

