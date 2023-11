Maltempo, forte vento nel Nuorese, raffiche di 80km/h: alberi abbattuti e danni

MeteoWeb

Le forti raffiche di maestrale hanno provocato disagi in tutta la provincia di Nuoro oggi. Le raffiche di vento hanno raggiunto punte sugli 80km/h, con picchi di 108km/h sul Monte Lanusei e 91km/h a Sant’Anna Lodè. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale hanno realizzato 40 gli interventi per fronteggiare le richieste di soccorso dovute ai danni provocati dal forte vento.

A Nuoro città, diversi alberi o rami sono caduti sulle sedi stradali e il vento ha divelto anche infissi delle abitazioni e pali della luce. Un albero è caduto su un’auto in sosta in via monsignor Cogoni, ma fortunatamente senza danni alle persone. Questa mattina, un pesante ramo è caduto sulle luminarie di Natale nella centralissima via Lamarmora, rimanendo sospeso sopra la strada paralizzando il traffico per almeno due ore.

A Orune, il campanile della chiesa di Santa Maria Maggiore è stato danneggiato dal vento ed è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco per metterlo in sicurezza. Decine di interventi analoghi dei pompieri sono stati effettuati anche nei paesi della Baronia e della bassa Gallura, da Siniscola a Orosei fino a Budoni.

