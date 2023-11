Mare agitato e vento forte, disagi per i collegamenti per Ischia e Procida

MeteoWeb

Mare agitato e vento forte stanno determinando interruzioni nei collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida. Le condizioni meteo marine avverse hanno causato dalla notte la cancellazione di corse per le due isole del Golfo di Napoli sia dei traghetti che degli aliscafi. Stop ai collegamenti veloci dai porti di Forio, Casamicciola e Marina Grande di Procida e sospesi anche diversi collegamenti effettuati dalle navi dalle due isole per Porta di Massa e Pozzuoli.

