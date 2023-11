Masso si stacca dal monte e cade su una casa: tragedia sfiorata nel Trapanese | FOTO

MeteoWeb

Un masso di circa mezza tonnellata si è staccato dalle pendici del Monte Bonifato e ha danneggiato il tetto di un’abitazione ad Alcamo, nel Trapanese. È accaduto in via Salvatore Salamone, nelle vicinanze del “Bottino”, la grande vasca di accumulo dell’acquedotto della città. Il masso è rotolato sul tetto per poi adagiarsi sul terreno circostante. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici del Comune e forze dell’ordine.