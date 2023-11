Meteo, contrasti estremi in Europa: nuovo record di caldo per novembre in Spagna, grande gelo in Scandinavia

MeteoWeb

È stato un mese di novembre eccezionalmente caldo fino a questo punto nell’Europa meridionale, al punto che la Spagna ha registrato nuovi record di temperatura. Ieri, martedì 14 novembre, Coín, in Andalusia, nell’estremo sud del Paese, ha raggiunto i +33,2°C, che rappresentano un nuovo record di novembre in Spagna. Spiccano anche i +32,6°C registrati ad Alicante/Elche, mentre decine di stazioni meteorologiche hanno superato la soglia dei +30°C.

Caldo anomalo e record battuti anche in Francia, dove ieri 59 stazioni hanno superato i record di novembre sia in Corsica (fino a +28,9°C a Oletta) che nella Francia continentale (vedi elenco seguente fornito da Meteociel). Temperature prossime ai +30°C sulla Costa Azzurra. I record più importanti registrati ieri includono: +27,7°C a Cannes, +23,8°C ad Avignone, +27°C a Cap Sagro, +25,9°C a Ile Rousse.

“È stato un mese straordinario nel Mediterraneo; tutti i Paesi tranne l’Italia battono record: Spagna, Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Libia, Egitto, Grecia, Turchia e Cipro”, segnala su X il climatologo Maximiliano Herrera.

A fare da contraltare a questa situazione, il grande freddo in Scandinavia. Quella tra 13 e 14 novembre è stata una notte molto fredda per metà novembre nell’area, non lontana dai record per questo periodo dell’anno. Ieri, 14 novembre, sono stati registrati -32,5°C a Nikkaluokta, in Svezia. Sempre in Svezia, spiccano anche i -32°C a Karesuando; -31,8°C a Sihcajavri e -31°C a Kautokeino, località della Norvegia; e -31,4°C a Enontekiö, in Finlandia. Ma sono molte le località norvegesi, svedesi e finlandesi con temperature comprese tra -25°C e -30°C, con anomalie negative di circa 10°C anche a sud del Circolo Polare Artico.

Considerando i +33,2°C di Coín, in Spagna, e i -32,5°C di Nikkaluokta, in Svezia, ieri tra Nord e Sud Europa c’è stata una differenza di temperatura di quasi 66°C! Nella mappa seguente, l’anomalia delle temperature mostra praticamente tutta l’Europa sopra media, fino a 10°C, e l’unica zona sotto media in Scandinavia.