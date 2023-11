Meteo Trentino, ad ottobre caldo eccezionale ma anche il doppio delle precipitazioni rispetto alla media

MeteoWeb

Ottobre 2023 è stato caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate in Trentino, tanto che la temperatura media in tutte le stazioni risulta seconda solo a quella dell’ottobre 2022; la temperatura massima assoluta risulta la più alta nelle stazioni di Castello Tesino e Lavarone e nei primi posti anche nelle altre stazioni. Lo rileva l’analisi mensile di Meteotrentino, di cui andiamo a riportare i dettagli. Ottobre 2023 è stato caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate soprattutto nei primi 15 giorni, quando si è verificata una cosiddetta “ottobrata”, spiegano gli esperti di Meteotrentino. Le temperature medie mensili sono risultate molto elevate ed inferiori solo a quelle dell’ottobre 2022. Le precipitazioni, tutte registrate nella seconda metà del mese, sono risultate abbondanti, circa il doppio della media, ma molto inferiori ai massimi storici presenti in archivio.

Stazione di Trento Laste

Temperature

La temperatura media mensile di ottobre è stata di +16,2°C, superiore di ben 3,5°C alla media storica (+12,7°C): solo nel 2022 con +16,3°C si è registrato un ottobre più caldo. Da inizio anno, anche questo mese ha confermato un valore superiore ai rispettivi valori medi storici mensili. Le temperature massime e minime giornaliere sono risultate quasi sempre superiori ai rispettivi valori medi. La temperatura massima del mese, pari a +26,5°C, è stata toccata il giorno 9 e risulta superiore di ben 3,2°C rispetto alla media delle massime, che è di +23,3°C, ma inferiore al record di +28,5°C del 2018. In ottobre 2023 si sono registrati 8 giorni “estivi”, ovvero giornate in cui la temperatura massima giornaliera è stata superiore a +25°C: nella serie storica non si è mai registrato un valore più alto (il precedente record era nel 1942 con 7 giorni).

La minima assoluta del mese di +5,6°C è stata registrata il 17 ottobre e risulta superiore di ben 3,1°C rispetto alla media delle minime, che è di +2,5 °C.

Considerando la media di temperatura da gennaio a ottobre, l’anno 2023 risulta il più caldo al pari del 2022, evidenziano gli esperti di Meteotrentino.

Precipitazioni

Nel mese di ottobre 2023, a Trento Laste, si è registrata una precipitazione cumulata pari a 210,8mm, tutta concentrata nella seconda parte del mese: in media, in ottobre il valore cumulato è pari a 107,7mm. A partire dagli anni 2000, è il terzo valore più alto registrato in ottobre (nel 2000 si erano registrati 268,2mm, mentre nel 2018 240,4mm). Da inizio anno, è il terzo mese (insieme a maggio e luglio) risultato con precipitazione maggiore del valore medio storico. Il numero di giorni piovosi, qui definiti come quelli in cui la precipitazione risulta maggiore di 1mm, è pari a 11, a fronte di un valore medio di 7, riporta l’analisi di Meteotrentino.

Stazioni meteo di Castello Tesino, Lavarone, Malé, Tione, Cavalese, Rovereto e Predazzo

In tutte le stazioni analizzate, il mese di ottobre 2023 è risultato con precipitazioni superiori alla media storica. Per quanto riguarda le temperature, in tutte le stazioni si è avuto un valore medio mensile più alto della media storica, segnalano gli esperti di Meteotrentino, che evidenziano alcuni valori massimi mensili e giornalieri:

Castello Tesino: massimo valore mai registrato di temperatura massima giornaliera ( +28,0°C ; record precedente: +26,0°C nel 1971); 2° valore di temperatura media mensile, superato solo nel 2022.

massimo valore mai registrato di temperatura massima giornaliera ( ; record precedente: +26,0°C nel 1971); 2° valore di temperatura media mensile, superato solo nel 2022. Lavarone : massimo valore mai registrato di temperatura massima giornaliera ( +25,3°C ; record precedente: +24,1°C nel 2011).

: massimo valore mai registrato di temperatura massima giornaliera ( ; record precedente: +24,1°C nel 2011). Tione : 3° valore più alto mai registrato di temperatura massima giornaliera, superato solo nel 1997 (+28,1°C) e nel 2011 (+27,5°C); 2° valore di temperatura media mensile, superato solo nel 2022.

: 3° valore più alto mai registrato di temperatura massima giornaliera, superato solo nel 1997 (+28,1°C) e nel 2011 (+27,5°C); 2° valore di temperatura media mensile, superato solo nel 2022. Cavalese : 2° valore più alto mai registrato di temperatura massima giornaliera, superato solo nel 1997 (+28,5°C); 2° valore di temperatura media mensile, superato solo nel 2022.

: 2° valore più alto mai registrato di temperatura massima giornaliera, superato solo nel 1997 (+28,5°C); 2° valore di temperatura media mensile, superato solo nel 2022. Rovereto: 2° valore di temperatura media mensile, superato solo nel 2022.