Micromusei: la geniale idea per portare la conoscenza ovunque, dagli aeroporti ai centri commerciali

Le sale d’attesa degli ospedali, i terminal degli aeroporti o i centri commerciali appartengono a una categoria di luoghi da cui meno ci aspettiamo uno stimolo intellettuale. Ma il team di Micro, organizzazione no-profit con sede a New York, si è posto l’obiettivo di cambiare la situazione e la loro idea offre una moltitudine di possibili applicazioni. Con l’intento di rendere i musei “abbastanza piccoli da poter andare ovunque“, Micro costruisce display portatili alti 1,8 metri chiamati Micromuseums, che hanno lo scopo di attivare spazi pubblici di questo tipo.

I fondatori Amanda Schochet, ex ricercatrice della NASA, e Charles Philipp, un content designer, hanno visitato un prototipo della loro prima edizione, lo Smallest Mollusk Museum, nel 2016. Micro ha portato il suo museo in miniatura all’annuale Fiera della scienza del New Museum, dove bambini e adulti hanno esaminato una presentazione compatta con informazioni comprensibili sul phylum degli invertebrati marini.

L’obiettivo di Micro è costruire un “futuro culturalmente decentralizzato”, un museo alla volta. Al momento, opera solo negli Stati Uniti. “Micro sta costruendo una flotta di musei alti 1,8 metri. Il nostro team di scienziati, designer, ingegneri e narratori prende un mondo vasto e complesso e lo comprime in scatole grandi quanto distributori automatici. Replichiamo i musei e li inviamo ai gruppi e ai luoghi delle vostre comunità che vogliono che voi conosciate i sistemi segreti che governano il cosmo”, si legge sul sito web di Micro, che ha la “missione di fornire pari accesso alla conoscenza fondamentale”. “I musei sono importanti fonti di conoscenza, ma il loro impatto è limitato. Micro è impegnata a costruire l’educazione scientifica per un futuro culturalmente decentralizzato. Micro ritiene che l’accesso alla scienza di alta qualità dia potere. I nostri musei sono durevoli e gratuiti per il pubblico. Con un museo su un nuovo argomento sempre in cantiere, questa è scienza per tutti, musei che possono andare ovunque”, viene spiegato sul sito web dell’organizzazione.

Chi dovrebbe beneficiare dei Micromusei?

I grandi musei non possono raggiungere tutti e non tutti si sentono accolti da essi. Sono difficili da raggiungere, sono raggruppati in “distretti” culturali che escludono molte comunità e spesso è costoso entrarvi. Gestire un museo è estremamente costoso. In media, per ogni 8 dollari che un visitatore spende in un museo d’arte, il museo spende 55 dollari. Il costo dei musei convenzionali significa che è improbabile che si espandano in un numero sufficiente di nuovi posti da avvantaggiare tutti.

Dato che così tante persone non possono andare ai musei, l’obiettivo di Micro è creare musei che possano andare dalle persone. Micro ha iniziato con le sale d’attesa degli ospedali, con l’intenzione di passare a centri comunitari, centri commerciali, aeroporti e stazioni ferroviarie, con l’ulteriore obiettivo di essere presenti anche nelle carceri e nelle scuole. “Vogliamo affascinare le persone nei luoghi in cui si aspettano di annoiarsi e offrire alle famiglie la possibilità di imparare insieme nei luoghi in cui stanno già andando”, affermano da Micro.

L’espansione dei Micromusei

Da quel primo museo, Micro ha sviluppato la sua visione grande e audace e si è espanso fino a diventare un’organizzazione no-profit che mira ad aiutare i gruppi locali a sviluppare i propri musei per gli spazi pubblici. “Ciascuno dei nostri musei può accogliere 30.000 visitatori al mese in uno spazio pubblico“, afferma Philipp. “Ci siamo resi conto che potevamo cambiare radicalmente il modo in cui le persone interagiscono con i musei per consentire loro di creare un’esperienza museale distribuita che raggiunga un pubblico completamente nuovo”.

Micro ha iniziato dalle scienze fondamentali, come biologia, fisica, chimica. “Dopo il nostro Smallest Mollusk Museum, abbiamo sviluppato un museo di fisica e ingegneria chiamato Museo del moto perpetuo, che è incentrato sull’antica ricerca dell’umanità di catturare e immagazzinare energia e sul perché è così difficile“, afferma Philipp. “Poi, durante la pandemia di Covid, abbiamo sviluppato il Museum of Care, che riguarda gli operatori sanitari in prima linea e come creare sistemi di assistenza più equi”.

Micro ha costruito otto repliche dello Smallest Mollusk Museum e lo ha distribuito negli Stati Uniti, oltre a produrre repliche degli altri. Progettati senza artefatti rari o preziosi e con una robustezza tale da aumentarne la longevità, sono costruiti con un sistema modulare in modo che gli oggetti esposti possano essere scambiati e modificati regolarmente.

Philipp afferma che gli anni di lockdown dovuti al Covid li hanno aiutati ad espandere le loro idee su come raggiungere le persone. “Siamo stati l’unico museo a rimanere aperto negli Stati Uniti durante la pandemia perché facevamo parte del sistema ospedaliero pubblico”, afferma. “Inoltre, se il nostro obiettivo è quello di mettere i musei dove si trovano le persone, durante il Covid le persone erano a casa, quindi abbiamo dovuto trovare il modo di mettere i musei a casa. Abbiamo creato una guida che permettesse alle persone di trasformare le scatole vuote di Amazon o le scatole di cartone in un piccolo museo”. Questa idea è sfociata in una serie di risorse scaricabili per aiutare le comunità a creare i propri musei.

Il team Micro sta ora lavorando con comunità locali e artisti per curare nuovi musei sul tema della disinformazione.

La cosa più gratificante, dice Philipp, è vedere prendere vita la sua visione di democratizzare i musei. “Quando togli i musei dal piedistallo e dici che è una questione di qualità delle informazioni, piuttosto che di soffitti a volta e marmi, è lì che hanno davvero preso vita propria“, conclude.