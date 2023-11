Il mistero dell’origine della Sfinge di Giza: studio svela il possibile ruolo del vento

MeteoWeb

Più di 40 anni fa, Farouk El-Baz – uno scienziato spaziale e geologo noto per le sue indagini sul campo nei deserti di tutto il mondo – teorizzò che il vento avesse giocato un ruolo importante nel modellare la Grande Sfinge di Giza prima che gli antichi Egizi aggiungessero dettagli di superficie alla scultura simbolo. Ora, un nuovo studio offre prove che suggeriscono che la teoria potrebbe essere plausibile. Un team di scienziati del Laboratorio di Matematica Applicata della New York University ha deciso di affrontare la teoria replicando le condizioni del paesaggio di circa 4.500 anni fa – quando probabilmente fu costruita la statua in pietra calcarea – e conducendo test per vedere come il vento modificava le formazioni rocciose.

“I nostri risultati offrono una possibile ‘storia dell’origine’ di come le formazioni simili alla Sfinge possano derivare dall’erosione“, ha affermato Leif Ristroph, Professore associato al Courant Institute of Mathematical Sciences della New York University e autore senior dello studio. “I nostri esperimenti di laboratorio hanno dimostrato che forme sorprendentemente simili a quelle della Sfinge possono, in effetti, provenire da materiali erosi da flussi veloci”.

Il team dietro lo studio, accettato per la pubblicazione sulla rivista Physical Review Fluids, ha creato un modello di yardang (ossia una forma naturale di sabbia compatta che si forma dal vento nelle regioni desertiche esposte) di argilla e ha lavato le formazioni con un veloce flusso d’acqua per rappresentare il vento.

Basandosi sulla composizione della Grande Sfinge, il team ha utilizzato inclusioni più dure e non erodibili all’interno del tumulo informe di argilla morbida e, con il flusso dal tunnel dell’acqua, i ricercatori hanno scoperto che la forma di un leone aveva iniziato a prendere forma.

Nel deserto esistono yardang che sembrano naturalmente animali seduti o sdraiati con la testa sollevata, ha detto Ristroph alla CNN. “Alcuni di loro assomigliano così tanto a un leone seduto, o a un gatto seduto, che a volte vengono chiamati Leoni del Fango. I nostri esperimenti potrebbero contribuire alla comprensione di come si formano questi yardang”, ha affermato.

Le misteriose origini della Grande Sfinge

Mentre la Grande Sfinge di Giza ha i suoi misteri – come appariva originariamente e perché è stata realizzata – si ritiene che la statua alta 20 metri sia stata scolpita in un unico pezzo di pietra calcarea. La teoria originale secondo cui il vento aveva modellato uno yardang nella formazione della Sfinge fu presentata per la prima volta in un articolo dello Smithsonian Magazine del 1981 di El-Baz. La teoria si basava sul lavoro di punta del defunto geologo planetario Ronald Greeley, che aveva simulato gallerie del vento per esplorare come l’erosione eolica può modellare le strutture nel deserto, ha detto El-Baz alla CNN. El-Baz ha affermato di non credere che questo nuovo studio fornisca ulteriore supporto alla sua teoria originale.

Salima Ikram, illustre Professore universitario di egittologia presso l’Università Americana del Cairo, ha messo in dubbio l’idea che la Sfinge avesse avuto inizio con uno yardang. “Una volta che la Grande Sfinge fu scolpita, la natura giocò un ruolo nella sua ulteriore formazione, ma è improbabile che la forma originale fosse basata su uno yardang (che sono generalmente di fango – questo è calcare) poiché vi sono segni significativi di cava e segni di lavoro che lo circondano“, sostiene Ikram, che non è stato coinvolto nello studio. “Ci sono troppe prove dell’intervento umano nella costruzione della Grande Sfinge per rendere fattibile la teoria dello yardang”, ha aggiunto.

I ricercatori della New York University hanno affermato che i loro risultati suggeriscono che strutture simili alla Sfinge possono formarsi in condizioni abbastanza comuni, ma le loro scoperte non risolvono i misteri dietro gli yardang e la Grande Sfinge. “Non è così bianco o nero. Nessuno dice che questa sia una cosa interamente scolpita dall’uomo e nessuno dice che sia interamente scolpita dalla natura. La domanda è quanto esisteva naturalmente e quanto è stato poi ulteriormente modificato”, ha detto Ristroph alla CNN. “Ciò che il nostro studio fa è dire che gran parte della base della testa, del collo e delle zampe, gran parte di ciò è possibile che sia scolpito dalla natura, mediante erosione”.