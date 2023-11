Montagna: apprensione per l’alpinista Mario Conti, è disperso da ieri in Valtellina

MeteoWeb

Apprensione per Mario Conti, 79 anni, lecchese, da anni trasferitosi in Valtellina, noto alpinista dei Ragni di Lecco che nel 1974 raggiunse la vetta del Cerro Torre, la mitica vetta patagonica. Le ricerche sono scattate sono scattate ieri sera quando la moglie ha lanciato l’allarme non avendo visto il marito rientrare a casa da una breve passeggiata nelle zone di Mossini e Ronchi in Valtellina in provincia di Sondrio.

Impegnati nelle ricerche il Soccorso alpino con il personale delle Stazioni di Sondrio e Valmalenco, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Impegnato nelle ricerche anche l’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco fatto arrivare da Malpensa.

Conti, per tutti “Mariolino”, è guida alpina da 54 anni. Nel 1974 aveva raggiunto il “fungo di ghiaccio”‘ del Torre con una cordata lungo la parete Ovest guidata da Casimiro Ferrari.