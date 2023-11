Indi Gregory è morta, i genitori: “arrabbiati, con il cuore spezzato e pieni di vergogna”

MeteoWeb

Indi Gregory è morta: lo confermano l’avvocato Simone Pillon e Iacopo Coghe di Pro vita, che fanno parte del team legale della famiglia Gregory. La piccola a cui erano stati staccati i supporti vitali è deceduta alle 01:45 ora inglese.

La bimba di 8 mesi era affetta da una patologia mitocondriale gravissima. Per i medici del Queen’s Medical Centre di Nottingham e per i giudici britannici la sua malattia era terminale e per questo era stato disposto il distacco dai principali dispositivi vitali, dopo una lunga battaglia giudiziaria intentata dai genitori, Dean Gregory e Claire Staniforth. Sabato era stata interrotta la ventilazione assistita ed era stata agganciata a strumenti alternativi e le erano stati somministrati farmaci palliativi per alleviarne le sofferenze.

“La vita di Indi è finita alle 01:45, io e Claire siamo arrabbiati, con il cuore spezzato e pieni di vergogna“: queste le parole di Dean padre di Indi Gregory in un messaggio ai suoi avvocati. “Il servizio sanitario nazionale e i tribunali non solo le hanno tolto la possibilità di vivere, ma le hanno tolto anche la dignità di morire nella casa di famiglia a cui apparteneva“.