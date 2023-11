Morti per colpo di fulmine: 24 vittime nel Gujarat indiano

MeteoWeb

Ventiquattro persone sono morte a causa di fulmini e circa 23 sono rimaste ferite in incidenti legati al maltempo nello Stato del Gujarat, nell’India occidentale, negli ultimi due giorni: lo hanno riferito funzionari governativi, con piogge che sono continuate anche lunedì mattina. L’area è stata colpita da forti precipitazioni accompagnate da temporali e grandinate domenica e lunedì, con alcune località che hanno registrato fino a 144 mm di pioggia nelle 24 ore terminate lunedì mattina, secondo i dati del governo statale.

Le piogge hanno causato danni alle case e perdite di bestiame in tutto lo Stato. “Inizieremo presto un’indagine per valutare le perdite,” ha affermato lunedì il Ministro dell’Agricoltura del Gujarat, Raghavij Patel, aggiungendo che il risarcimento sarà pagato alle vittime sulla base dei risultati dell’indagine. Il Dipartimento meteorologico indiano (IMD) prevede che le piogge continueranno in alcune parti dell’area anche nelle prossime ore.