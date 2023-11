Addio all’astronauta Thomas Kenneth Mattingly, salvò l’equipaggio dell’Apollo 13

MeteoWeb

L’astronauta americano Thomas Kenneth Mattingly II, noto anche come Ken Mattingly, è scomparso martedì all’età di 87 anni. La NASA ha annunciato la triste notizia, lodando il suo contributo essenziale al successo del programma Apollo e definendolo “uno degli eroi del nostro Paese“. Mattingly è stato particolarmente noto per il suo ruolo nella missione Apollo 13, dove ha svolto un ruolo fondamentale nel riportare in salvo l’equipaggio in seguito a un’esplosione a bordo della navicella spaziale diretta verso la Luna.

Nel suo ruolo originario, Mattingly era designato a pilotare il modulo di comando dell’Apollo 13. Tuttavia, poiché esposto al morbillo, è stato sostituito solo 72 ore prima del lancio. Questo improvviso cambiamento si è rivelato fondamentale in seguito, poiché Mattingly, non essendosi poi ammalato, è stato in grado di svolgere un ruolo cruciale nel salvataggio dell’equipaggio. Nel corso della missione, un’esplosione aveva paralizzato la navicella spaziale, mettendo a rischio la vita degli astronauti a bordo: James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise. Mattingly, che non era stato infettato dal morbillo, si è recato al controllo di missione e ha lavorato instancabilmente per sviluppare procedure di risparmio energetico, permettendo così al veicolo di rientrare nell’atmosfera in sicurezza.

Questo atto eroico di Mattingly ha garantito il ritorno sano e salvo dell’equipaggio e lo ha reso un’icona nella storia della NASA. La sua storia è stata portata al grande schermo nel film “Apollo 13” del 1995, in cui l’attore Gary Sinise ha interpretato il ruolo di Mattingly.

Prima di diventare un astronauta, Mattingly aveva iniziato la sua carriera come aviatore. Tuttavia, nel 1966 è stato selezionato come astronauta dalla NASA e ha svolto il ruolo di pilota del modulo di comando nella missione Apollo 16. In seguito, ha anche ricoperto il ruolo di comandante in 2 missioni dello Space Shuttle.

La sua straordinaria dedizione e competenza hanno fatto di Thomas Kenneth Mattingly II un punto di riferimento nell’esplorazione spaziale e un eroe nazionale. La sua eredità rimarrà per sempre nella storia della NASA e degli Stati Uniti d’America.