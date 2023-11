Morto l’astronauta NASA Frank Borman, guidò la missione Apollo 8

MeteoWeb

Frank Borman, l’astronauta della NASA che guidò la missione Apollo 8 nel 1968, il primo volo spaziale con equipaggio attorno alla Luna, è morto all’età di 95 anni. E’ quanto ha reso noto l’agenzia spaziale statunitense. “Oggi ricordiamo uno dei migliori della NASA,” ha affermato l’amministratore dell’agenzia Bill Nelson. “Il suo amore per l’aviazione e l’esplorazione, che durò tutta la vita, fu superato solo dal suo amore per sua moglie Susan“.

Frank Borman, nato nel 1928, è principalmente noto per essere stato il comandante della missione Apollo 8, la prima a portare esseri umani in orbita intorno alla Luna nel dicembre 1968. La sua leadership durante questa missione storica lo ha reso una figura iconica nell’esplorazione spaziale. Borman ha iniziato la sua carriera come pilota dell’aeronautica militare, distinguendosi nella Guerra di Corea. Dopo il ritiro dalla NASA nel 1970, ha intrapreso una carriera nell’industria aerospaziale. La sua dedizione all’avanzamento dell’esplorazione spaziale ha contribuito in modo significativo alla conquista della Luna e allo sviluppo del programma spaziale degli Stati Uniti.