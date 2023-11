Muore a 113 anni Domenica Ercolani, la persona più longeva d’Italia

MeteoWeb

E’ morta a Pesaro ieri Domenica Ercolani: aveva 113 anni ed era la persona più longeva d’Italia. Nata a Urbino il 3 luglio 1910, ha sempre fatto la casalinga. Ad assisterla fino all’ultimo la figlia 87enne Alessandra Rupalti. Domenica era nota per non aver mai preso medicinali, né ha dovuto affrontare malattie invalidanti. Ultima di cinque figli, ha avuto due figli. Non rifiutava mai un bicchiere di vino, unito a pasti leggeri. La sua porta era sempre aperta alle visite della gente e diceva che “ad esser buoni si vive meglio“.