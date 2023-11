Spazio: anche la NASA ha il suo canale streaming ed è gratis

MeteoWeb

Anche la NASA ha il suo canale in streaming. L’agenzia spaziale americana, infatti, ha inaugurato NASA+, un servizio che offre una serie di contenuti, tra cui aggiornamenti sulle missioni in corso, video dietro le quinte, livestream di eventi, Ma soprattutto documentari e docu-serie, tutto servito senza pubblicità e gratuitamente. Il canale è disponibile sulle principali piattaforme, come Roku o AppleTV, o tramite l’app NASA su iOS e Android.

“La NASA è leader nella creazione di contenuti stimolanti che raggiungono gli spettatori ovunque si trovino”, ha affermato il vice amministratore delegato della NASA Pam Melroy. “Sono entusiasta di aver creato un potente trio con il sito Web della NASA recentemente rinnovato, il lancio di NASA+ e l’app NASA aggiornata. La NASA è il catalizzatore di alcune delle più grandi storie dell’umanità; e ora, con la nostra nuova presenza digitale, tutti avranno accesso a queste storie 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana”.