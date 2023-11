NASA, la sonda Lucy sorvola il suo primo asteroide ma sono due

MeteoWeb

L’1 novembre, la sonda spaziale Lucy della NASA ha sorvolato non solo il suo primo asteroide, ma anche i suoi primi due. Le prime immagini restituite da Lucy rivelano, infatti, che il piccolo asteroide della fascia principale Dinkinesh è in realtà una coppia binaria. “Dinkinesh è stato davvero all’altezza del suo nome; questo è meraviglioso”, ha detto Hal Levison, riferendosi al significato di Dinkinesh nella lingua amarica, che significa proprio “meraviglioso”. Levison è il ricercatore principale della missione Lucy. “Quando Lucy è stata originariamente selezionata per il volo, avevamo programmato di volare vicino a sette asteroidi. Con l’aggiunta di Dinkinesh, di due lune troiane e ora di questo satellite, siamo arrivati a 11”.

Nelle settimane precedenti l’incontro della navicella spaziale con Dinkinesh, il team di Lucy si era chiesto se Dinkinesh potesse essere un sistema binario, dato che gli strumenti di Lucy vedevano la luminosità dell’asteroide cambiare nel tempo. Le prime immagini dell’incontro tolgono ogni dubbio. Dinkinesh è un binario stretto. Da un’analisi preliminare delle prime immagini disponibili, il team stima che il corpo più grande abbia una larghezza massima di circa 790 metri, mentre il più piccolo abbia una dimensione di circa 220 metri.

Questo incontro è servito principalmente come test in volo della navicella spaziale, concentrandosi in particolare sul test del sistema che consente a Lucy di tracciare autonomamente un asteroide mentre vola a 10.000 miglia orarie, denominato sistema di tracciamento del terminale. “Questa è una serie di immagini fantastica. Indicano che il sistema di tracciamento del terminale ha funzionato come previsto, anche quando l’universo ci ha presentato un obiettivo più difficile di quanto ci aspettassimo”, ha affermato Tom Kennedy, ingegnere di guida e navigazione presso Lockheed Martin a Littleton, Colorado. “Una cosa è simulare, testare e fare pratica. È tutta un’altra cosa vederlo accadere davvero”.

Anche se questo incontro è stato effettuato come test, gli scienziati del team stanno esaminando con entusiasmo i dati per raccogliere informazioni sulla natura dei piccoli asteroidi. “Sapevamo che questo sarebbe stato il più piccolo asteroide della fascia principale mai visto da vicino”, ha detto Keith Noll, scienziato del progetto Lucy del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. “Il fatto che siano due lo rende ancora più emozionante. In un certo senso, questi asteroidi sembrano simili agli asteroidi binari Didymos e Dimorphos visti da DART, ma ci sono alcune differenze davvero interessanti che esamineremo”.

Ci vorrà fino a una settimana perché il team possa effettuare il downlink del resto dei dati dell’incontro dalla sonda spaziale. Il team utilizzerà questi dati per valutare il comportamento della sonda durante l’incontro e per prepararsi per il prossimo sguardo ravvicinato a un asteroide, l’asteroide della fascia principale Donaldjohanson, nel 2025. Lucy sarà quindi ben preparata per incontrare gli obiettivi principali della missione, gli asteroidi troiani di Giove, a partire dal 2027.