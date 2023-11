La neve imbianca l’Aspromonte: lo spettacolo della Dama Bianca sui colori autunnali | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

L’irruzione di aria artica che ha fatto piombare l’Italia improvvisamente in inverno ha portato la neve anche in Aspromonte, nell’Appennino calabro meridionale. La neve imbianca l’area dai 1100-1200 metri di quota. Bellissime le immagini riprese da Massimiliano Pedi tra Monte Basilicò, Monte Nardello e Materazzelli a quote comprese tra i 1500 e i 1800 metri di altitudine, con temperature ben al di sotto dello zero. Dalle immagini emerge il particolare fascino del contrasto tra i colori autunnali della vegetazione e il bianco della neve.

Le bellissime immagini dell'Aspromonte ammantato dalla neve

L'Aspromonte imbiancato dalla neve

