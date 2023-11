Maltempo, tanta neve in Valle d’Aosta: Cervinia è un incanto | FOTO e DATI

MeteoWeb

La nuova ondata di maltempo in Italia ha portato anche neve sulle Alpi. Come da previsioni, tanta ne è caduta anche in Valle d’Aosta. Spettacolari le immagini che arrivano in particolare da Cervinia, imbiancata da uno spesso strato di neve. Secondo i dati forniti dalla pagina Facebook “Meteo Valle d’Aosta”, a Cervinia paese si registrano accumuli di 25-30cm e 50cm sulle Grandes Murailles a 2500 metri di quota. Altrove a 2000 metri, vengono segnalati: 40cm tra Ollomont e Crevacol, 50cm al Gran San Bernardo e sul settore occidentale della regione; 20/25cm a Courmayeur paese, 30cm a La Thuile.

