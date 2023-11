Super nevicata in Austria: weekend con un metro di neve, l’Arlberg diventa un luogo incantato | FOTO

MeteoWeb

Parti dell’Austria hanno vissuto un weekend da incanto dopo le forti nevicate dei giorni scorsi. Nell’ovest del Paese, è caduta tanta neve alle quote più elevate. Un paesaggio fiabesco è quello che hanno generato le abbondanti nevicate nella regione di Arlberg. Dalla sera di giovedì 16 novembre, nell’Arlberg è caduta un’enorme quantità di neve: al di sopra dei 1200 metri, in 30 ore è caduto dal cielo più di mezzo metro di bianco. A St. Christoph a 1765 metri era addirittura 1 metro. Davvero spettacolari le immagini della gallery scorrevole in alto, che mostrano un mondo ovattato da uno spesso strato di bianco.

Secondo i dati aggiornati alle ore 7 di sabato 18 novembre, si registravano le seguenti profondità della neve:

circa 100cm a St. Christoph (1765 metri)

a St. Christoph (1765 metri) 66cm a Lech (1445 metri)

a Lech (1445 metri) 64cm a Warth (1475 metri)

a Warth (1475 metri) 57cm a Schröcken (1260 metri)

a Schröcken (1260 metri) 53cm a Mittelberg/Kleinwalsertal (1215 metri)

a Mittelberg/Kleinwalsertal (1215 metri) 47cm a Laterns (1550 metri)

Responsabile della grande quantità di neve caduta è stata l’aria fresca e umida dal Nord Atlantico, che è stata spinta verso le Alpi settentrionali con forti venti nordoccidentali. Con un flusso di questo, tipo la maggior parte delle precipitazioni si verifica tipicamente nel Bregenzerwald e nell’Arlberg. Da giovedì sera a sabato mattina, ha nevicato più o meno ininterrottamente.

Neve anche in Algovia

I fiocchi sono caduti anche sulle Alpi Bavaresi. In alcuni punti, ha imbiancato fino a circa 900 metri. Nelle zone dell’Algovia, si sono accumulati fino a 18cm di neve fresca, come ad esempio a Oberstdorf. ​