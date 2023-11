New York, si ripete il Manhattanhenge: la Grande Mela si ferma per ammirare lo spettacolo

MeteoWeb

Nuovo appuntamento con il Manhattanhenge, lo spettacolo che in genere è più noto e ammirato poco prima del solstizio d’estate, quando il Sole tramonta allineato con le strade di New York. Esiste però anche qualcosa che i media USA hanno chiamato “Reverse Manhattanhenge“, riferendosi al fenomeno che avviene durante i mesi freddi: è, in sostanza, l’edizione autunnale/invernale dell’evento celeste, la versione all’alba dell’evento che invece in estate avviene al tramonto.

Oggi appuntamento all’alba

Il Manhattanhenge avviene al tramonto, il “Reverse Manhattanhenge” avviene all’alba: quest’anno, quest’ultima versione sarà oggi, mercoledì 29 novembre, intorno alle 06:59 ora locale. Il prossimo appuntamento sarà l’11 gennaio alle 07:20. Il posto migliore per catturare questo fenomeno è nelle strade principali come 14ª, 23ª, 34ª, 42ª e 57ª.

Cos’è il Manhattanhenge

Il nome è stato coniato dall’astrofisico Neil deGrasse Tyson, direttore dell’Hayden Planetarium presso l’American Museum of Natural History. Manhattanhenge è un ovvio riferimento al modo in cui il monumento preistorico Stonehenge in Inghilterra è progettato per incorniciare l’alba del Solstizio d’Estate e il tramonto del Solstizio d’Inverno. L’allineamento del reticolo urbano di Manhattan è accidentale, ma è comunque magico vedere il Sole sorgere o tramontare attraverso le strade di Manhattan.

Come detto, il Manhattanhenge si verifica 2 volte nei tramonti estivi e 2 volte nelle albe invernali. Inoltre, ogni Manhattanhenge avviene in realtà 2 giorni: in un giorno l’intero disco solare si allinea con il reticolo stradale. L’altro giorno ad allinearsi è solo metà del disco solare. Quindi in realtà ci sono 8 giorni di Manhattanhenge ogni anno.