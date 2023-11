La Norvegia inaugura lo spazioporto di Andøya

MeteoWeb

La Norvegia ha inaugurato giovedì scorso lo spazioporto di Andøya, mentre si infiamma la competizione per i lanci commerciali sull’Europa continentale. La struttura si trova a Nordmela, sull’isola norvegese di Andøya, all’interno del circolo polare artico ed è nelle fasi finali verso la capacità operativa. Andoya Space ha affermato che lo spazioporto diventerà il primo orbitale operativo in Europa. L’inaugurazione è avvenuta in un momento in cui l’Europa si trova ad affrontare criticità nelle capacità di lancio, con ritardi per Ariane 6 e la messa a terra di Vega C, e la necessità di autonomia strategica.

Lo spazioporto, quando pienamente operativo, dovrebbe ospitare diverse piattaforme di lancio. Lo sviluppatore tedesco di missili Isar Aerospace ha accesso esclusivo al primo sito di lancio, che è stato costruito secondo le specifiche di Isar. Questa infrastruttura include una piattaforma, strutture per l’integrazione del payload e un centro di controllo di missione.

Altrove in Europa, la Svezia ha inaugurato il suo spazioporto Esrange all’inizio di quest’anno. Esrange ospita già lanci suborbitali e strutture per i test dei motori per Isar Aerospace e Rocket Factory Augsburg. Anche gli spazioporti SaxaVord e Sutherland in Scozia, nel Regno Unito, stanno cercando di attrarre partner di lancio.

I lanci istituzionali e di altro tipo dell’Europa avvengono da Kourou, nella Guyana francese, sulla costa atlantica del Sud America.