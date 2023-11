Al via oggi la COP28: nodi da sciogliere e obiettivi ambiziosi, ecco tutto quello che c’è da sapere

MeteoWeb

Al via da oggi la COP28, un evento importante per il futuro del clima. I Paesi del mondo si riuniranno a Dubai per discutere dei progressi compiuti nell’attuazione dell’Accordo di Parigi e per definire nuove azioni per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. La COP28 sarà un evento impegnativo, con una serie di nodi da sciogliere. Tra i temi più importanti da discutere ci sono:

Il finanziamento della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio;

L’adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei Paesi più vulnerabili;

La riduzione delle emissioni di metano, un gas serra particolarmente potente.

Dove viene ospitata la COP28?

La COP28 viene ospitata a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La città è stata scelta come sede dell’evento per il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici. Dubai ha infatti annunciato l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.

Chi parteciperà alla COP28?

Alla COP28 parteciperanno rappresentanti di oltre 190 Oaesi del mondo. I Oaesi membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) hanno il diritto di partecipare alla conferenza. Inoltre, alla COP28 parteciperanno anche rappresentanti di organizzazioni internazionali, della società civile e del mondo accademico.

Quanto durerà la COP28 e quali sono i programmi?

La COP28 durerà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. Il programma dell’evento include una serie di sessioni plenarie, riunioni di gruppi di lavoro e eventi collaterali. Le sessioni plenarie saranno aperte al pubblico e saranno trasmesse in streaming online.

Gli eventi principali

Ecco alcuni degli eventi principali della COP28:

30 novembre – Apertura della COP28 e sessione plenaria inaugurale;

– Apertura della COP28 e sessione plenaria inaugurale; 1 dicembre – Giornata dell’economia circolare e dell’adattamento del territorio;

– Giornata dell’economia circolare e dell’adattamento del territorio; 2 dicembre – Giornata dell’energia e dell’innovazione;

– Giornata dell’energia e dell’innovazione; 3 dicembre : Giornata della finanza, del commercio, Giornata della finanza, del commercio, dell’uguaglianza e della responsabilità della COP28;

: Giornata della finanza, del commercio, Giornata della finanza, del commercio, dell’uguaglianza e della responsabilità della COP28; 4 dicembre – Giornata delle giovani generazioni;

– Giornata delle giovani generazioni; 5 dicembre – Giornata della scienza e della tecnologia;

– Giornata della scienza e della tecnologia; 6 dicembre – Giornata dell’azione;

– Giornata dell’azione; 7-11 dicembre – Riunioni di gruppi di lavoro;

– Riunioni di gruppi di lavoro; 12 dicembre – Conferenza stampa di chiusura della COP28.

Quali obiettivi si potrebbero raggiungere?

Gli obiettivi della COP28 sono ambiziosi. I Paesi del mondo si sono impegnati a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali. Per raggiungere questo obiettivo, i Paesi dovranno accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Dovranno anche investire nell’adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare nei Paesi più vulnerabili.

La COP28 potrebbe essere un momento decisivo per la lotta ai cambiamenti climatici. I Paesi del mondo avranno l’opportunità di definire nuove azioni per limitare il riscaldamento globale e proteggere il pianeta.

Quali sono i nodi da sciogliere?

Tra i nodi da sciogliere alla COP28 ci sono:

Il finanziamento della transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. I Paesi sviluppati si sono impegnati a fornire 100 miliardi di dollari all’anno ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a ridurre le emissioni. Tuttavia, questo impegno non è ancora stato pienamente rispettato;

L’adattamento ai cambiamenti climatici. I Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici stanno già sperimentando le conseguenze del riscaldamento globale. Questi Paesi hanno bisogno di risorse per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici, come l’innalzamento del livello del mare e le ondate di calore;

La riduzione delle emissioni di metano. Il metano è un gas serra particolarmente potente. La riduzione delle emissioni di metano è essenziale per limitare il riscaldamento globale.

La Conferenza sarà un’occasione per i Paesi del mondo di trovare soluzioni a questi nodi e di avanzare verso un futuro più sostenibile.