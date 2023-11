Oggi è il Gatto Nero Day, la giornata contro le superstizioni

MeteoWeb

“Siamo giunti alla diciottesima edizione del Gatto Nero Day una giornata che è nata da un idea del presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Lorenzo Croce con lo scopo iniziale di tutelare i gatti neri vittime innocenti di superstizioni antiche che li portavano anche alla morte e per promuovere nel contempo la bellezza dei gatti neromantati“: è quanto spiega in una nota l’associazione AIDAA. Nel tempo l’iniziativa della giornata del gatto nero “è stata ripresa da altre associazioni italiane ed internazionali con un crescendo di iniziative in tutti i campi con l’unico scopo di abbattere quella barriere di credenze e superstizioni il cui inizio si perde nei secoli. La crescita nazionale ed internazionale di questa giornata è esplosa proprio quest’anno dopo gli anni in cui è stata celebrata in tono minore a causa della pandemia“.

“Sono centinaia in tutta Italia e nel mondo gli eventi che si svolgeranno in questi giorni proprio per celebrare il gatto nero e che di fatto hanno trasformato questa giornata in una vera giornata di festa con protagonista il gatto nero, un successo che però non ci deve fare abbassare del tutto la guardia, perché purtroppo esistono ancora arcaiche superstizioni e credenze che per fortuna riguardano sempre meno persone,” conclude AIDAA.