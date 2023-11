Parte il conto alla rovescia: oggi lo storico 2° lancio di Starship, il razzo più grande e potente mai costruito

MeteoWeb

SpaceX prevede di lanciare il suo gigantesco veicolo Starship per la seconda volta oggi, 18 novembre. Il razzo più grande e potente mai costruito decollerà dal sito Starbase di SpaceX nel Sud del Texas durante una finestra di 20 minuti che si aprirà alle 7 ora locale, le 14 ora italiana. SpaceX sta sviluppando Starship per portare persone e payload sulla Luna e su Marte, oltre a svolgere una serie di compiti di volo spaziale più vicino a casa. La NASA ha scelto Starship come primo lander lunare con equipaggio per il suo programma Artemis, e il veicolo ha anche diverse missioni lunari private programmate.

Il 1° volo di Starship

Il veicolo alto circa 122 metri è costituito da 2 elementi, entrambi progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili: un booster primo stadio chiamato Super Heavy e uno stadio superiore alto 50 metri, chiamato Starship. I 2 stadi hanno volato insieme solo una volta fino ad oggi, durante un volo di prova decollato da Starbase il 20 aprile. La missione doveva inviare lo stadio superiore in parte attorno alla Terra, terminando il viaggio con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico vicino alle Hawaii. Gli stadi, però, non sono riusciti a separarsi come previsto e SpaceX ha intenzionalmente distrutto il veicolo sopra il Golfo del Messico.

Il volo di oggi

Il volo di prova di oggi sarà simile alla missione di aprile, tentando di realizzare ciò che il volo di debutto non ha potuto. Se tutto andrà secondo i piani, il viaggio di Super Heavy si concluderà nel Golfo del Messico circa 7 minuti dopo il lancio. Starship, nel frattempo, si dirigerà verso Est sopra l’oceano, spingendosi quasi alla velocità orbitale e finirà poi nel Pacifico vicino alle Hawaii circa 90 minuti dopo il decollo.

Il lancio di oggi originariamente era programmato per ieri, venerdì 17 novembre, ma SpaceX ha ritardato il liftoff di un giorno per sostituire una delle alette di Super Heavy. Queste strutture a forma di cialda aiutano il booster a tornare sulla Terra dopo il lancio.