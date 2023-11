Ondata di caldo estrema in Brasile: allarme rosso per quasi 3mila città

MeteoWeb

Allarme rosso per quasi 3mila città in tutto il Brasile, che stanno vivendo un’ondata di caldo senza precedenti. Rio de Janeiro ha registrato +42,5°C domenica – un record per novembre – e l’elevata umidità martedì ha fatto sì che la temperatura percepita fosse di +58,5°C, hanno riferito le autorità municipali.

Più di cento milioni di persone sono state colpite dall’ondata di caldo, che dovrebbe durare almeno fino a venerdì. Martedì pomeriggio la città di San Paolo ha registrato una temperatura media di +37,3°C, ha riferito l’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet).

L’Istituto ha diramato un’allerta rossa per gran parte del Paese, indicando che le temperature potrebbero essere di 5°C sopra la media per più di 5 giorni e potrebbero rappresentare un serio pericolo per la salute.

L’ondata di caldo, che arriva più di un mese prima dell’inizio dell’estate nell’emisfero meridionale, ha visto il consumo energetico del Brasile toccare livelli record.