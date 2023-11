Ondata di calore in Brasile, temperature record a Rio de Janeiro

MeteoWeb

Buona parte del Brasile è stata interessata nel fine settimana, in piena primavera, da un’ondata di caldo con le temperature più alte dell’anno a Rio de Janeiro e San Paolo: lo hanno riferito le autorità. A Rio, la popolazione si è precipitata al mare per rinfrescarsi e ha riempito le iconiche spiagge di Ipanema e Copacabana, con ombrelloni che occupavano spazio fino al bordo dell’acqua, rendendo quasi impossibile vedere la sabbia. Secondo il sistema Rio Alert la temperatura massima registrata domenica è stata di +42,5°C, a Iraja, un quartiere popolare nel Nord della città, con una temperatura percepita di +50,5°C. Il record precedente per il 2023 era di +41,8°C, in piena estate, a febbraio.

Anche a San Paolo, la più grande metropoli dell’America Latina, il Centro di gestione delle emergenze climatiche (CGE) ha registrato un record per il 2023: una temperatura media pomeridiana di +36,9°C. E’ anche il valore più alto mai registrato nel mese di novembre da quando l’organizzazione ha iniziato a registrare le temperature 19 anni fa.

A metà settimana, l’Istituto Nazionale di Meteorologia (Inmet) aveva avvertito che questa ondata di caldo avrebbe colpito diverse regioni del Brasile, fino a mercoledì. L’istituto ha emesso un’allerta rossa, sinonimo di “grande pericolo” per la salute, per diverse zone del Sud/Est e del Centro/Ovest del Paese, con temperature previste di 5°C sopra la norma stagionale.