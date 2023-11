Le piattaforme di ghiaccio nella Groenlandia settentrionale sono in difficoltà: rilevata una rapida disintegrazione

MeteoWeb

Gli enormi ghiacciai della Groenlandia settentrionale – a lungo ritenuti relativamente stabili – sono in difficoltà, secondo un nuovo studio. Mentre l’oceano si riscalda, le ultime piattaforme di ghiaccio rimaste in Groenlandia si stanno rapidamente indebolendo, destabilizzando i ghiacciai vicini e minacciando conseguenze potenzialmente “drammatiche” per l’innalzamento del livello del mare, secondo lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications.

Le piattaforme di ghiaccio sono lingue di ghiaccio galleggianti che sporgono sull’oceano e agiscono come dighe che trattengono i ghiacciai sulla terraferma e rallentano la perdita di ghiaccio. Quando si sciolgono e si indeboliscono, maggiori quantità di ghiaccio terrestre sono in grado di scivolare nell’oceano, aumentando l’innalzamento del livello del mare.

Gli scienziati hanno analizzato otto piattaforme di ghiaccio che sostengono i ghiacciai nel nord della Groenlandia, che insieme contengono abbastanza ghiaccio da innalzare il livello del mare di 2,1 metri se dovessero rompersi e sciogliersi completamente. “Questi ghiacciai sono tra i più importanti della calotta glaciale”, ha detto alla CNN Romain Millan, glaciologo dell’Università di Grenoble Alpes in Francia e autore dello studio. “Sono i ghiacciai più grandi della Groenlandia”.

Mentre i ghiacciai in altre parti della Groenlandia hanno iniziato a perdere massa negli anni ’80 e ’90, finora quelli nella Groenlandia settentrionale “sono rimasti relativamente stabili”, ha aggiunto Millan. Ma secondo lo studio sembra che non sia più così.

Millan e i suoi coautori hanno utilizzato migliaia di immagini satellitari, insieme a modelli climatici e misurazioni sul campo, per comprendere meglio i fattori trainanti e i tempi dei cambiamenti storici e attuali delle piattaforme di ghiaccio. Hanno riscontrato un aumento “sostanziale e diffuso” nelle perdite delle piattaforme di ghiaccio. Secondo lo studio, dal 1978, le piattaforme di ghiaccio che sostengono i ghiacciai della Groenlandia settentrionale hanno perso più del 35% del loro volume totale. Si è scoperto che dall’inizio degli anni 2000, tre sono crollate completamente, e le restanti cinque si stanno sciogliendo e destabilizzando i ghiacciai vicini. “Possiamo vedere che le piattaforme di ghiaccio si stanno indebolendo”, ha detto Millan, “e questa è una nuova informazione chiave che non conoscevamo, perché pensavamo che questa parte della Groenlandia fosse davvero stabile”.

La perdita di ghiaccio è dovuta a una combinazione di fattori, secondo lo studio, tra cui l’aumento dei distacchi (quando pezzi di ghiaccio si staccano per formare iceberg) e lo scioglimento della superficie. Ma il fattore predominante è stata la fusione basale, quando le calde correnti oceaniche sciolgono il ghiaccio dal basso. Tra il 2000 e il 2020, un “aumento diffuso” del tasso di fusione basale ha seguito da vicino un aumento della temperatura dell’oceano, ha rilevato lo studio.

Gli scienziati hanno notato un impatto diretto sui ghiacciai. Man mano che le piattaforme di ghiaccio si sciolgono, le “linee di perdita di contatto” (il punto in cui il ghiacciaio smette di toccare il suolo e inizia a galleggiare) si stanno ritirando, ha rilevato lo studio. “Questi confini naturali sono davvero il parametro chiave che indica la stabilità del ghiacciaio”, ha detto Millan. Man mano che la linea di perdita di contatto si ritira, ha aggiunto, “anche lo scarico di ghiaccio nell’oceano inizia ad aumentare”.

Se gli oceani continuassero a riscaldarsi, ciò potrebbe indebolire permanentemente le piattaforme di ghiaccio, ha detto Millan. “E in un certo lasso di tempo, potrebbero addirittura crollare, il che potrebbe avere conseguenze significative sul contributo della calotta glaciale della Groenlandia all’innalzamento del livello del mare”. La regione svolge già un ruolo importante. Secondo il rapporto, tra il 2006 e il 2018, lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia ha contribuito per oltre il 17% all’innalzamento osservato del livello del mare. Non è possibile fornire tempistiche precise su quando potrebbe verificarsi un simile collasso, ha affermato Millan, ma i cambiamenti si sono verificati rapidamente a partire dai primi anni 2000.

I risultati suggeriscono che, in base alle proiezioni future del forzante termico oceanico, i tassi di fusione basale continueranno ad aumentare o a rimanere a un livello elevato, il che potrebbe avere conseguenze sulla stabilità dei ghiacciai groenlandesi. Se le piattaforme di ghiaccio collassassero completamente, i ghiacciai settentrionali della Groenlandia potrebbero aumentare drasticamente il contributo della calotta glaciale all’innalzamento del livello del mare, suggeriscono gli autori.

Il rapporto chiede un monitoraggio continuo per valutare meglio come le piattaforme di ghiaccio risponderanno ai cambiamenti climatici e, in particolare, per basarsi sui risultati dello studio sul complesso processo di fusione basale e sui potenziali impatti sull’innalzamento del livello del mare. “Ciò alla fine fornirà informazioni sul futuro di questi ghiacciai e sul destino delle piattaforme di ghiaccio più grandi in Antartide”, evidenzia il rapporto.