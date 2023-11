Piazza Armerina si risveglia con pioggia e nebbia

MeteoWeb

Risveglio autunnale questa mattina a Piazza Armerina, nell’Ennese. Nebbia fitta e pioggia hanno caratterizzato la mattinata di questa domenica di novembre: il nostro lettore David Cartarrasa ci segnala 6,5 mm registrati dalla sua stazione meteo, ed una temperatura minima di +12°C.

