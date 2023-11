Pichetto: “con la revisione del PNRR procediamo verso la transizione verde”

MeteoWeb

“Procediamo spediti verso la transizione verde dell’Italia. Con la riprogrammazione del PNRR e le nuove risorse del RepowerEu, oltre 11 miliardi per gli investimenti energetici, rafforziamo ulteriormente le reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, la sicurezza e l’efficienza energetica, la produzione di energia rinnovabile”. Così Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, sul via libera della Commissione europea alla revisione del piano italiano e del capitolo RepowerEu. “Siamo pronti adesso a percorrere con sempre maggiore concretezza la strada intrapresa finora per contribuire a rendere questo Paese più sicuro sul fronte energetico, più sostenibile dal punto di vista ambientale e ancora più competitivo e moderno”, ha aggiunto.