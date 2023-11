Pino crolla nel parco delle terme di Montecatini, almeno 7 feriti

MeteoWeb

Un pino è crollato questa mattina in un parco termale a Montecatini: 7 i feriti tra cui 4 ricoverati in codice rosso, gli altri in codice giallo. Secondo le prime informazioni nessuno sarebbe in pericolo di vita. Tra i feriti figurano l’amministratore unico della società Terme (che è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso a Firenze) e due agenti di polizia. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme.

Tra le ipotesi sul crollo del pino il maltempo di questi giorni è ritenuto la causa più probabile. L’incidente è avvenuto dopo le 10 all’interno del parco dello stabilimento termale La Salute. Nel momento del crollo nei pressi della pianta c’era personale delle Terme e della polizia che stavano eseguendo dei rilievi a causa di un furto e di atti vandalici ai danni di stand presenti all’interno dell’immobile dove è stata allestita, per il decimo anno, la Baita di Babbo Natale.