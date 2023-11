Piogge incessanti in Brasile: situazione critica a Santa Catarina e Rio Grande do Sul, almeno 7 morti | FOTO

MeteoWeb

Sette persone hanno perso la vita a causa delle intense piogge che hanno colpito gli Stati di Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nella parte meridionale del Brasile. Inoltre, si segnalano attualmente due persone disperse. Secondo le informazioni della Protezione Civile, nel corso del weekend, 4 persone hanno perso la vita nel Rio Grande do Sul, dove 44 città hanno subito danni significativi a causa di temporali e venti fortissimi. Nella regione montuosa dello Stato, a 185 km dal capoluogo Porto Alegre, un uomo ha perso la vita quando la sua auto è stata travolta dalle acque a Vila Flores. Nel frattempo, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di ricerca di un bambino di 2 anni e di un adulto, entrambi portati via dalla furia dell’acqua a Coqueiro do Sul. Il governatore Eduardo Leite ha emesso un avvertimento alla popolazione di diversi comuni della Valle Taquari, chiedendo loro di evacuare le abitazioni a causa del rischio di frane.

Simili situazioni di emergenza si sono verificate anche nello stato di Santa Catarina, dove diverse città della regione della Valle di Itajaí sono state colpite da inondazioni. Le autorità locali hanno riportato la perdita di 3 vite umane dall’inizio degli eventi, con l’ultima vittima, un uomo di 70 anni, la cui casa è andata distrutta e spazzata via da un’onda di piena a Praia Grande giovedì scorso.