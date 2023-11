Piogge record in Repubblica Dominicana: evacuazioni e blackout, il bilancio delle vittime si aggrava | FOTO

MeteoWeb

Le intense piogge torrenziali che hanno colpito la Repubblica Dominicana, dichiarate le più intense “mai registrate” nel Paese, hanno purtroppo causato almeno 21 vittime, tra cui 2 minorenni, secondo quanto riportato dal Centro Operativo di Emergenza (COE). Tra i deceduti figurano anche 4 cittadini americani e 3 haitiani. Il bilancio più pesante è stato riportato ieri: 9 persone sono morte a causa del crollo di un muro su diversi veicoli lungo uno dei principali viali della capitale, Santo Domingo, secondo le informazioni fornite dal COE. Il Ministero dei Lavori Pubblici ha avviato un’indagine, spiegando che l’acqua si è infiltrata in un seminterrato saturo, causando il cedimento delle fondamenta del muro di cemento.

Nove ulteriori vittime si sono registrate nella capitale a causa di inondazioni e del crollo di un muro in una casa. Altre tragedie sono state segnalate in diverse province, tra cui un uomo travolto dalle acque nella provincia di San José de Ocoa e 2 persone che hanno perso la vita in circostanze simili nella provincia di La Altagracia.

Il presidente Luis Abinader ha dichiarato in una conferenza stampa che le precipitazioni delle ultime 48 ore sono le più intense mai registrate nella storia del Paese. Il governo ha mantenuto in allerta 30 delle 32 province e ha dichiarato allarme rosso per 14 di queste, a causa delle persistenti piogge.

Il Centro Operativo di Emergenza ha riportato che circa 13mila persone sono state evacuate dalle aree a rischio. Le forti piogge hanno causato interruzioni di energia elettrica e problemi di approvvigionamento idrico in alcune regioni. Le scuole rimarranno chiuse fino a mercoledì per valutare l’entità dei danni e garantire la sicurezza degli alunni.