Precipita per 100 metri dalla scogliera all’Argentario: grave giovane scalatore

Uno scalatore 22enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale le Scotte di Siena dopo essere precipitato per circa 100 metri mentre affrontava una scogliera all’Argentario (Grosseto) in località Capo d’Uomo. L’incidente è accaduto poco prima delle 13. Sul posto, sono intervenuti personale e mezzi del 118. Allertati i Vigili del Fuoco, il Sast e la Guardia Costiera, oltre all’elisoccorso. Il 22enne è stato recuperato con verricello e poi trasportato all’ospedale senese.