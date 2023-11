Previsioni Meteo, da lunedì torna l’anticiclone: temperature in forte aumento, sarà ancora caldo

MeteoWeb

Quelle di domenica saranno le ultime piogge che colpiranno l’Italia dopo un lungo periodo di instabilità diffusa e variabilità spiccata: saranno anche intense al Centro/Sud, soprattutto nel versante tirrenico, ma già da lunedì 13 tornerà l’anticiclone. Sarà l’inizio di una settimana di caldo anomalo, con temperature di gran lunga superiori rispetto alle medie del periodo. La colonnina di mercurio arriverà addirittura a sfiorare i +30°C al Centro/Sud, e soprattutto in Sicilia, tra martedì 14 e mercoledì 15, ma anche al Nord avremo nuovamente caldo anomalo con valori fino a +25°C già lunedì al Nord/Ovest e poi martedì oltre i +20°C su gran parte del Centro/Nord.

Questo periodo di anticiclone che provocherà caldo anomalo è destinato a durare a lungo: gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno completamente ritrattato il successivo ribaltone freddo e perturbato precedentemente paventato per la seconda parte della settimana.

